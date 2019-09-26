مسؤول روسي: سنواصل إصرارنا لرفع العقوبات الأميركية ضد إيران

أعلن نائب وزير ​الخارجية الروسية​، ​ألكسندر غروشكو​، أن ​موسكو​ ستواصل إصرارها لرفع ​العقوبات الأميركية​ الأحادية الجانب غير القانونية ضد ​إيران​، والتدابير التقييدية ضد البنك الوطني الإيراني الذي أدى إلى خلق عقبات أمام تشغيل "آلية إنستيكس" والشركات التي ترغب في مواصلة التعاون مع ​طهران​.

ورد غروشكو على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الأميركية الأخيرة ضد بنك إيران الوطني تعوق عمل "إنستيكس"، قائلا: "إنها تعوق كل شيء، وأي نشاط وأي آليات يمكن أن تضمن تنفيذ تلك الالتزامات التي تعهد بها ​المجتمع الدولي​ في سياق حل القضية النووية".