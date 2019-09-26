مسؤول روسي: سنواصل إصرارنا لرفع العقوبات الأميركية ضد إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، أن موسكو ستواصل إصرارها لرفع العقوبات الأميركية الأحادية الجانب غير القانونية ضد إيران، والتدابير التقييدية ضد البنك الوطني الإيراني الذي أدى إلى خلق عقبات أمام تشغيل "آلية إنستيكس" والشركات التي ترغب في مواصلة التعاون مع طهران.
ورد غروشكو على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الأميركية الأخيرة ضد بنك إيران الوطني تعوق عمل "إنستيكس"، قائلا: "إنها تعوق كل شيء، وأي نشاط وأي آليات يمكن أن تضمن تنفيذ تلك الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي في سياق حل القضية النووية".
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