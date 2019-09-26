السراج يندد بتدخل دول أجنبية بليبيا: حفتر مجرم متعطّش للدماء

ندّد رئيس ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​، "بتدخّل" دول أجنبية في ​ليبيا​، متهّماً خصمه المشير ​خليفة حفتر​ بأنّه "مجرم متعطّش للدماء". وفي خطاب أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، قال: "من المؤسف أنّ دولاً أخرى تواصل التدخّل" في شؤون ليبيا، مسمّياً كلّاً من ​الإمارات العربية المتحدة​ و​فرنسا​ ومصر.

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