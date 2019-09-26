ترامب: سنستمر في دعم الشعب الفنزويلي إلى ان يتحرّر

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال قمة جمعته في ​نيويورك​ على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ مع قادة عدد من دول ​أميركا اللاتينية​ أنّ الوضع في ​فنزويلا​ "مأساة ذات أبعاد تاريخية"، مؤكّداً أنّ الفنزويليين سيصبحون في نهاية المطاف "أحراراً".

وأكد انه "سنستمر في دعم الشعب الفنزويلي كل يوم إلى أن يتحرّر في نهاية المطاف من هذا الاضطهاد الرهيب. سيكونون أحراراً. هذا سيحدث".

وشنّ الرئيس الأميركي هجوماً حادّاً على نظيره الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، مؤكّداً أن ​الولايات المتحدة​ "تبذل كلّ ما في وسعها لعزل مادورو وشركائه".