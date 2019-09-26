البرلمان النمساوي يعلن "حالة طوارىء مناخية"

قرر البرلمان ​النمسا​وي إعلان "حالة طوارىء مناخية"، ما يجعل من مسألة مكافحة ​التغير المناخي​ أولوية في البلاد قبل أربعة أيام فقط من ​الانتخابات​ العامة.

ووفق الاستطلاعات فإن قضية ​البيئة​ تمثّل مصدر القلق الأكبر لدى الناخبين في انتخابات الأحد المبكرة في هذه ​الدولة​ الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 8,8 مليون نسمة.

يذكر ان نوابا من جميع الأحزاب، باستثناء ​حزب الحرية​ اليميني المتطرف، أيدوا القرار الرمزي الخاص الذي اعتمدته العديد من البرلمانات والمدن.

ورفض النائب عن حزب الحرية والتر راوخ هذا ​الاعلان​ معتبرا اياه محاولة لخلق "حالة ذعر مناخية بعيدة كل البعد عن الواقع".