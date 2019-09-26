البرلمان النمساوي يعلن "حالة طوارىء مناخية"

قرر البرلمان النمساوي إعلان "حالة طوارىء مناخية"، ما يجعل من مسألة مكافحة التغير المناخي أولوية في البلاد قبل أربعة أيام فقط من الانتخابات العامة.
ووفق الاستطلاعات فإن قضية البيئة تمثّل مصدر القلق الأكبر لدى الناخبين في انتخابات الأحد المبكرة في هذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 8,8 مليون نسمة.
يذكر ان نوابا من جميع الأحزاب، باستثناء حزب الحرية اليميني المتطرف، أيدوا القرار الرمزي الخاص الذي اعتمدته العديد من البرلمانات والمدن.
ورفض النائب عن حزب الحرية والتر راوخ هذا الاعلان معتبرا اياه محاولة لخلق "حالة ذعر مناخية بعيدة كل البعد عن الواقع".
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