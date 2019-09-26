أفادت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ أن زلزالا بقوة 6.5 درجات ضرب شمال شرق جزيرة أمبون قبالة أرخبيل الملوك في شرق أندونيسيا. ولم ترد ​تقارير​ فورية عن وقوع ​اصابات​ أو أضرار كبيرة في المنطقة التي تعرضت سابقا لزلازل كبيرة. وتشهد ​إندونيسيا​ نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في ​المحيط الهادئ​ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق إندونيسيا ولا مخاطر من تسونامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.