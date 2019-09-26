زيلينسكي ينفي تعرضه للضغط من جانب ترامب خلال اتصال هاتفي في تموز

أكّد الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، خلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، أن "محادثته الهاتفية مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ في شهر تموز المنصرم كانت جيدة وطبيعية"، نافيًا أن "يكون قد تعرض خلالها لأي ضغوط".

ولفت زيلينسكي الى أن "جميعكم قرأتم كل شيء بأنفسكم"، مشيرًا إلى ما جاء في نسخة محادثة تموز التي نشرها ​البيت الأبيض​ في وقت سابق"، معربًا عن رغبته في "عدم التعليق على المفاوضات مع ترامب والتدخل في عملية ​الانتخابات​ الديمقراطية الأميركية".

ونشرت ​وزارة العدل الأميركية​ في وقت سابق مضمون المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره زيلينسكي، والتي تسببت في بدء دراسة عزل رئيس البيت الأبيض.

وأشار تسجيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، الذي أجري يوم 25 تموز 2019، إلى أن ترامب طلب من زيلينسكي النظر في قضية هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأميركي السابق، ​جو بايدن​، لكنه لم يربط هذا الموضوع بمسألة ​مساعدات​ ​الولايات المتحدة​ ل​أوكرانيا​.

وأثارت هذه المكالمة بين ترامب وزيلينسكي ضجة واسعة في الولايات المتحدة بعد أن نشرت وسائل إعلام محلية تقارير تحدثت عن محاولة الرئيس الأمريكي دفع نظيره الأوكراني لبدء تحقيق بحق هانتر بايدن، وهدده بوقف المساعدات من ​واشنطن​ لكييف، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن الأب منافسا أساسيا لسيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020.