شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إقرار تعديلات قانون البناء الموحد فى مستهل دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقرار تعديلات قانون البناء الموحد ستكون فى مستهل دور الانعقاد الأخير للبرلمان، لافتًا إلى أن اللجنة خصصت الكثير من الاجتماعات لمناقشة التعديلات للوقوف على تحقيق الهدف المنشود منها والمتمثلة فى معالجة القصور فى القانون القائم.

وأوضح نصر الدين، أن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من المفترض أنه جاء ليقضى على ملف العشوائيات، ونظرًا لعدم تطبيقه على أرض الواقع، أصبح القانون من أبرز العوامل التى ساهمت بشكل كبير فى انتشار العشوائيات، ولهذا ستعمل التعديلات على تفعيل دور اتحاد الشاغلين ووفقًا للتعديلات سيتم إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، وهذا ما يؤكد أن هناك جدية فى الحفاظ على الثروة العقارية، كما نصت التعديلات صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، وهذا الأمر يستوجب سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بالكامل.