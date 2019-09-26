الكويت تدعو إيران لاتخاذ تدابير لبناء الثقة واحترام سيادة الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

دعا الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إيران إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة واحترام سيادة الدول.

جاء ذلك في الكلمة التي أدلى بها رئيس الوزراء الكويتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ودعا الصباح إيران إلى "البدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

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وفيما يتعلق باليمن، قال الصباح إن "استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد على أنه لا حل عسكريا للأزمة ، معربا عن استعداد بلاده "لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة".

وفي الشأن السوري، قال إن تطورات الأزمة السوریة التي دخلت عامها التاسع تقف بكل ما تحمله من معاناة إنسانية على فقدان الإجماع الدولي وغياب الحوار بين أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك "كان سببا رئيسيا في إطالة هذا النزاع الدامي".

وشدد أيضا على أنه لا حل عسكريا لتلك الأزمة.