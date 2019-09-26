سُرقت سيارته وأمواله.. كشف غموض السطو على صيدلي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح رجال مباحث مركز شرطة الرياض في كفر الشيخ، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، في كشف غموض واقعة السطو على صيدلي، والاستيلاء على سيارته، وداخلها مبلغ مالي بدائرة مركز شرطة الرياض.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء محمود حسن إخطارًا من العميد أيمن بكري مأمور مركز شرطة الرياض، بتلقيه بلاغًا من المدعو "هيثم.ع.ا" 45 سنة - صاحب صيدلية بقرية طيبة دائرة المركز، أنه أثناء قيادته سيارته ماركة (تويوتا كورلا) فضي اللون، سار على طريق قرية طيبة ففوجئ بمجهولين بحوزة أحدهم سلاح ناري يوقفونه.

أكد الصيدلي في بلاغه أن المجهولين استولوا منه على سيارته وداخلها مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، فروا بها هاربين.

شكل اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس مباحث المديرية، والرائد ضياء راشد رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

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وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة كل من "هاني ح.ف.ح" 44 سنة، عاطل، مقيم بقرية 7 الغابات، دائرة المركز، و"محمد ح.ي" 35 سنة، عاطل، و"محمود.م.ا" 34 سنة، عاطل، مقيمان بقرية المرابعين دائرة المركز.

ألقي القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبحوزتهم "بندقية خرطوش أجنبية الصنع"، وخمس طلقات من ذات العيار، وهاتف نقال.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات قائدي السيارات بالطرق العامة والسريعة. وبإرشادهم ضبطت السيارة المستولى عليها.

حرر عن ذلك المحضر رقم 4195 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الرياض، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.​