5 مصابين في حادثين متفرقين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، الأربعاء، في حادثتين متفرقتين بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء هشام لطفي، إخطارًا بوصول شخصين مصابين إلى مستشفى الخارجة، و3 إلى مستشفى الداخلة العام، في حاثتين متفرقتين.

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تبين أن الحادث الأول اصطدام سيارة بدراجة نارية، جوار مخبز في مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة: (بسمة على أحمد - 26 سنة) بكدمة في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، و(شوكت عزب بكري - 35 سنة) بسحجات بالذراع الأيمن). وجرى نقلهما إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

كما شهد طريق (الخارجة - الداخلة) انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم: (عبد الرءوف أحمد محمد غريب - 53 سنة) بجروح متهتكة بالوجه، و(محمود سعد أحمد - 19 سنة) اشتباه كسر بالكتف الأيمن، و(أحمد محمد غريب - 68 سنة) بجرح بالوجه، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام للعلاج.

حرر محضران بالحادثتين، وجرى إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.​