"علقة موت".. ملاكم سابق يُمزق شقيقين تأديبًا في مشاجرة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس شاب أربعة أيام، بتهمة الاعتداء على شخصين وحيازة أسلحة بيضاء وترويع الأمن العام.

وبدأت نيابة قسمي ثان وثالث الإسماعيلية، برئاسة محمد صادق رئيس النيابة، التحقيق في واقعة مشاجرة وقعت بحي الشيخ زايد، انتشرت مقاطع مصورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ظهر في الفيديو "محمد. ع - موظف بهيئة قناة السويس"، يعتدي على شخصين من جيرانه، بأسلحة بيضاء، بمساعدة أقارب له دون تحديد سبب المشاجرة.

قال مصدر من سكان المنطقة، التي ظهر منها المقطع المصور، إن سبب المشاجرة في الأساس مشادة بين أحد المجني عليهما ونجل المتهم "عنّف فيها الأول الطفل المجني عليه بسبب عبوره بدراجة مسرعة أمام سيارته، ويبدو أنه سب الطفل غاضبًا".

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أضاف المصدر: "نعرف بعضنا البعض في المنطقة لأننا كلنا نعمل في نفس الجهة، ولهذا ذهب المجني عليه كريم (م - محاسب) وشقيقه (م - مهندس مدني)، للاعتذار لوالد الطفل، وهنا تطورت المشاجرة وتحولت إلى ضرب مبرح بأسلحة بيضاء".

وقال مصدر طبي إن المصاب الأول "ك. م" يعاني قطعًا بأوردة الساعد وأوتار الكف، ويحتاج لتدخل جراحي عاجل، فيما أصيب شقيقه "م" بشرخ في الجمجمة وجروح قطعية متفرقة في الجسد.

ويواجه المتهم "محمد. ع - ملاكم سابق وموظف حالي"، تهم الاعتداء على أشخاص، وحيازة سلاح أبيض وترويع الآمنين.

وبدأت وحدة مباحث ثالث الإسماعيلية البحث عن أشخاص ظهروا في مقطع الفيديو، يعتدون على المجني عليهم، بعد القبض على المتهم الأول. ​