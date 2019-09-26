التحالف الدولى يشارك فى التحقيقات حول قصف المنطقة الخضراء ببغداد

أعلن التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، إطلاق وزارة الدفاع العراقية تحقيقًا فى حادثة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء فى بغداد الإثنين الماضى.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولى فى العراق الكولونيل مايلز كاجينز فى تصريح لراديو "سوا" الأمريكى، مساء الأربعاء، إن قوات التحالف تشارك فى التحقيقات فى حادثة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية فى بغداد ، موضحًا أن هناك بضعة آلاف فقط من قوات التحالف الدولى فى العراق، وتقيم فى قواعد تحميها القوات العراقية.

وأضاف كاجينز أن "هذه الآلية موجودة منذ عدة سنوات، و القوات العراقية تقوم بعمل رائع فى

الحفاظ على أمن هذه القواعد وتعمل على حماية قوات التحالف".

وأكد أن التحالف الدولى يقدم الدعم والمشورة فى مجال الاستخبارات بمعية وزارة الدفاع العراقية، موضحًا أن القوات العراقية كانت السباقة للرد على الهجوم الذى طال المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية فى بغداد.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولى بالعراق فى هذا الصدد "لنكن واضحين عندما اندلع الانفجار، القوات العراقية كانت أول من قام بالرد".

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وفى سياق حديثه عن المتسبب الرئيسى فى الهجوم، رفض كاجينز توجيه أصابع الاتهام لإيران مبرزا

أن تركيزه الآن ينصب على "هزيمة داعش".

وأوضح "لا أريد التكهن بشأن من أو من هى الجماعات التى تسببت فى الهجوم، تركيزنا ينصب هنا على هزيمة داعش، لذا فإن هذا النوع من الهجوم يصرف الانتباه عن هدف جميع من فى المنطقة".

ونبه كاجينز بالخطر الذى يشكله داعش، مضيفا "تهديد داعش حقيقى، وهو يسعى للتمرد فى المناطق الريفية، وقوات التحالف والقوات العراقية وجماعات أخرى تصدت لسنوات لهذا التنظيم، وحالت دون تهديده للشعب العراقى".

وتابع "هذا النوع من الهجمات لا يساعد على الإطلاق، ونأمل أن تعثر القوات العراقية على منفذى هذا الهجوم حتى نتمكن من تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة"، مشيرا إلى أن "قوات التحالف ستبذل كل ما فى وسعها لمساعدة القوات العراقية فى معرفة المتسببين فى أعمال العنف".