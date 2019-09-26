الصين ترحب بالتعاون مع السودان فى مسألة الديون

أكد مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، أن الحكومة الصينية ستتعاون إلى أقصى الحدود فى مسألة ديونها على السودان بروح الصداقة التاريخية بين البلدين.

والتقى رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك مع وزير الخارجية الصينى، الأربعاء، فى نيويورك، على هامش اجتماعات

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد الوزير الصينى بالتغيير فى السودان، وهنأ حمدوك بمناسبة توليه رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار تعاون بلاده مع السودان فى كافة المجالات الاقتصادية خاصة فى قطاعات النفط والتعدين والزراعة.

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وأوضح أن الحكومة الصينية ستدعم السودان فى كافة المحافل الدولية والإقليمية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى على دور الصين التاريخى فى دعم السودان، مشيدا بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

وشدد على استمرار التعاون الاقتصادى فى كافة المجالات، والعمل على تسوية الديون بين البلدين بذات روح الصداقة المشتركة.