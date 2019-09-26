أكد مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، أن الحكومة الصينية ستتعاون إلى أقصى الحدود فى مسألة ديونها على السودان بروح الصداقة التاريخية بين البلدين.
والتقى رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك مع وزير الخارجية الصينى، الأربعاء، فى نيويورك، على هامش اجتماعاتالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد الوزير الصينى بالتغيير فى السودان، وهنأ حمدوك بمناسبة توليه رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار تعاون بلاده مع السودان فى كافة المجالات الاقتصادية خاصة فى قطاعات النفط والتعدين والزراعة.
وأوضح أن الحكومة الصينية ستدعم السودان فى كافة المحافل الدولية والإقليمية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى على دور الصين التاريخى فى دعم السودان، مشيدا بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.
وشدد على استمرار التعاون الاقتصادى فى كافة المجالات، والعمل على تسوية الديون بين البلدين بذات روح الصداقة المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين ترحب بالتعاون مع السودان فى مسألة الديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.