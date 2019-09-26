طهران تنشر لأول مرة صورة من اجتماع خامنئي وسليماني ونصر الله

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نشر مكتب المرشد الايراني علي خامنئي، لأول مرة صورة من لقاء جمع المرشد بقائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني، والأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله.

ونشرت الصورة على مغلف العدد الأول من مجلة “مسير” من إصدار مكتب حفظ ونشر آثار خامنئي، والتي ضمت حوارا مطولا مع نصر الله.

وقال الموقع الإيراني “صورة غير منشورة للقاء اللواء قاسم سليماني والسيد حسن نصرالله بالإمام الخامنئي

ينشر موقع khamenei.ir الإعلامي للمرة الأولى صورة للقاء الذي جرى بين الإمام الخامنئي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.”

المزيد من الأخبار Advertisements

ولم يوضح مكتب خامنئي متى جرى هذا الاجتماع، مكتفيا بالإشارة إلى أنه انعقد منذ بعض الوقت في مقر خامنئي بطهران.

ويمثل “حزب الله” اللبناني حليفا لإيران في الشرق الأوسط، وقال أمينه العام في تصريحات أدلى بها مؤخرا: “نخوض معركة كبرى وتحاول أمريكا وإسرائيل أن تحاصر مخيمنا. وقائد مخيمنا اليوم هو الإمام خامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.