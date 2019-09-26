بني ملال.. غليان داخل المحكمة الابتدائية بعد اعتقال موظف

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شهدت المحكمة الابتدائية في بني ملال، بداية الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية لموظفي العدل، بسبب اعتقال أحد الموظفين داخل المديرية الفرعية.
وعرف بهو المحكمة الابتدائية في بني ملال تنظيم وقفة احتجاجية، دعا إليها التنسيق النقابي بقيادة النقابة الوطنية لموظفي العدل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا، على اعتقال أحد الموظفين، الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وفِي تصريحه لـ”اليوم 24″، عبر أحد النقابيين عن استنكاره الشديد اعتقال زميله، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على شكاية المدير الفرعي، مفادها أنه سبه وشتمه، إذ ربط الاتصال بالنيابة العامة لمتابعته.
وأضاف المتحدث ذاته أن موظفي المديرية فوجئوا بحضور عناصر الشرطة القضائية إلى مقر العمل، والاستماع إليهم على خلفية الشكاية المذكورة، في سابقة حيث تم على إثرها اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية، قبل أن يتدخل الوكيل العام، ويصحح الوضع.
وأعلن التنسيق النقابي في بيان له استعداده لخوض أشكال احتجاجية أخرى، فيما طالب بإيفاد لجنة، وفتح تحقيق شفاف، ونزيه، من أجل تحديد المسؤوليات حول الواقعة.
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