شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الليبي يدمر ثاني طائرة تركية في طرابلس خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

استهدف سلاح الجو الليبي، في وقت متأخر الأربعاء، ثاني طائرة تركية مسيرة خلال يوم واحد بقاعدة معيتيقة الجوي، شرقي العاصمة طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي تنفيذ مقاتلات السلاح الجوي غارات جوية على قاعدة معيتيقة الجوية، أسفرت عن تدمير طائرة تركية مُسيّرة داخل القسم العسكري بالقاعدة ومخازن ومواقع للعمليات العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، تمكنت الدفاعات الأرضية من إسقاط طائرة "مسيرة" تركية في محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس.

استهدف سلاح الجو الليبي منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة العسكرية في 4 أبريل/نيسان الماضي، عددا من الطائرات التركية المسيرة من نوع "بيردقدار"، على المدرج العسكري للمطار قبل تنفيذها ضربات ضد المدنيين خاصة في مدينتي ترهونة وورشفانة.

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وأسفرت ضربات سلاح الجو الليبي عن تدمير أكثر من 8 طائرات تركية مسيرة، وتدمير غرفة العمليات وهوائيات التحكم والتوجيه.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي كان في الأصل قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منه عام 2014 إلى مطار مدني بعد تدمير المليشيات مطار طرابلس الدولي ضمن انقلاب فجر ليبيا الإرهابي.

وتوقفت الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، منذ بداية الشهر الحالي بعد تعرض المطار لقصف صاروخي من قبل مليشيات طرابلس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وتعرض مطار معيتيقة للعديد من عمليات القصف الصاروخي في وقت سابق من قبل مليشيا "البقرة" التي يقودها بشير خلف الله القادم من تاجوراء، للضغط على مليشيا الردع التي تسيطر على سجن معيتيقة بالمطار لتهريب إرهابيين من السجن والمشاركة في العملية العسكرية الدائرة ضد الجيش الليبي بالعاصمة.