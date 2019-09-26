علي النعيمي: لمسنا بالأمم المتحدة تقديرا لدور الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، الخميس، أنه لمس تفهما وتقديرا كبيرين للأدوار الإماراتية الإيجابية في خدمة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية، خلال أنشطة وفعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وقال النعيمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر "التفهم والتقدير للأدوار الإماراتية الإيجابية في خدمة القضايا العربية والإسلامية والإنسانية لمسته من العديد من المشاركين في هذه الأنشطة وبالذات من العديد من الأشقاء من الشخصيات اليمنية التي كررت اعتذارها من إساءات بعض المحسوبين على الشرعية للإمارات".

وأشار في تغريدة ثانية إلى أن التواجد الإماراتي الكبير في فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك والأنشطة المصاحبة أتاح فرصة كبيرة للتفاعل الإيجابي مع الأشقاء والأصدقاء وأبرز المنجز الإماراتي على مختلف الأصعدة.

ويترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وفد دولة الإمارات في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضم وفد الإمارات كوكبة من الوزراء والمسؤولين الكبار المعنيين بالإشراف على مجموعة ملفات متنوعة تضم السلام والأمن والعمل المناخي والمرأة والشباب والتكنولوجيا المتطورة والتنمية المستدامة.