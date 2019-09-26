ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، حرص العراق على أمن السعودية واستقرارها.

ونوه عبدالمهدي، خلال اجتماعه بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بالدور الإيجابي الذي قامت به السعودية من أجل استقرار أسواق الطاقة.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

