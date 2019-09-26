الكويت تدين هجمات "أرامكو" وتدعو إيران لاحترام سيادة الدول

قال الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت، الخميس، إن منطقة الخليج العربي تعرضت لسلسلة من الأعمال الإرهابية والتخريبية هددت حرية الملاحة الدولية.



وندد رئيس وزراء الكويت، خلال كلمته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالهجمات الإرهابية التي طالت منشآت شركة أرامكو السعودية، مؤكدا دعم السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها.

كما دعا إيران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة وبدء حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.

Advertisements

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد أنها تحتل مكانة عالية في عالم العربي والإسلامي وأن بقاءها دون حل يزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بالكامل.

وطالب رئيس وزراء الكويت بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو/حزيران 1967.

وشدد الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح على أهمية التخلي عن الحل العسكري للأزمة السورية، كما شدد على ضرورة تنفيذ الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأكد أن العراق استطاع تطهير أراضيه من تنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن الشرق الأوسط عانى بشكل خاص من العمليات التخريبية للتنظيمات الإرهابية.