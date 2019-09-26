شكرا لقرائتكم من جديد.. الجيش يدمّر طائرة تركية مسيّرة بطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيش الليبي، إن سلاحه الجوي دمر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، طائرة تركية مسيّرة داخل القسم العسكري، لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي فى بيان صحافي، أن مقاتلات السلاح الجوي شنت غارات جوية على قاعدة معيتيقة أسفرت عن تدمير طائرة تركية مسيّرة داخل القسم العسكري بقاعدة معيتقية الدولي ومخازن ومواقع للعمليات العسكرية.

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يذكر أن هذه ثاني طائرة مسيّرة تركية يتم تدميرها بالعاصمة طرابلس خلال أقل من 24 ساعة، حيث تمكنت الدفاعات الأرضية للجيش الليبي في وقت سابق، من إسقاط طائرة في محاور القتال جنوب العاصمة، أين تدور معارك طاحنة منذ أكثر من أسبوع بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وتعرض مطار معيتيقة خلال الحرب التي تشهدها ضواحي طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، لهجمات عديدة بطائرات حربية وقذائف هاون، مما أدّى إلى إيقاف حركة الملاحة الجوية وتحويلها لمطار مدينة مصراتة.

إلى ذلك يتهم الجيش الليبي حكومة الوفاق باستخدام مطار معيتيقة المدني بطرابلس لأغراض عسكرية، واعتماده كقاعدة لإقلاع الطائرات المسيّرة، التي توّفر غطاءا جويّا لقوات الوفاق، في القتال الحالي في ضواحي طرابلس.