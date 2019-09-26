شكرا لقرائتكم تسريب لقيادي إخواني: "ابتعدوا عن الكنائس سنهز مصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تسريب صوتي لمكالمة هاتفية بين القيادي الإخواني الهارب في تركيا علي بطيخ، مع أحد عناصر جماعة الإخوان داخل مصر، عن اعتزام الجماعة تنفيذ عمل إرهابي كبير "يهز مصر" ويشعل البلاد.

في التفاصيل، بثت وسائل إعلام مصرية تسريبا صوتيا يطالب فيه القيادي الإخواني عناصر الجماعة بالنزول بكثافة والحشد للتظاهرات وتعقيد الأمور في البلاد.

كما شدد القيادى الإخواني على عناصر الجماعة بعدم التواجد بالقرب من الكنائس والأديرة، وقال: "أوكد على التعليمات الأخيرة بخصوص يوم 27 سبتمبر/أيلول، ممنوع الاقتراب من الأديرة والكنائس تماما نحن نجهز لشيء سيزيد الأمور اشتعالا، نبشركم بعمل كبير سيهز مصر".

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نزول واختفاء

أيضا دعا بطيخ وهو مسؤول المكتب الإداري للإخوان في مدينة 6 أكتوبر وهرب إلى تركيا بعد صدور أحكام قضائية ضده لإدانته في أعمال عناصر الإخوان لاستمرار المظاهرات، مؤكدا أن ما وصفهم بالإخوة في تركيا مستعدون للمساندة والدعم، بحسب تعبيره.

كذلك طالب بطيخ عناصر الجماعة بضرورة النزول إلى المظاهرات، والاختفاء عند الضرورة إذا لزم الأمر.

وقال إنه في الفترة القادمة ستصدر تعليمات جديدة لعناصر الإخوان في مصر من أجل تحقيق ما أسماه "مكتسبات جديدة" من خلال التظاهرات في الشوارع، واستعادة القدرة على الحشد، بحسب زعمه.