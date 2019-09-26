شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تعليم البرلمان": الدولة أعطت اهتمامًا غير مسبوق بالبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هانى أباظه، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الدولة متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والبرلمان حرصوا على دعم البحث العلمى والمبتكرين من خلال أكثر من تشريع بما يمكن من دعم حركة العلم والابتكار داخل مصر، وهو ما لم يكن يحدث من قبل ذلك.

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أنه من بين هذه التشريعات والتى تمكن مجلس النواب من إتمامها كان قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وأيضًا إنشاء هيئة تمويل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنهم يمثلون تشريعات هامة تسهم فى دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية.

وتابع: "كما أن صندوق رعاية المبتكرين يعد آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر ومعمول به في الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة فى تمويل البحث العلمى.. وكلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذه بعيد العلم للعام الماضى ".

وطالب "أباظة" بأهمية تشجيع الإبداع والحلول الابتكارية فى منظومة البحث العلمى، وتكاتف جميع الجهود سواء القطاع العام والخاص، وكذلك المجتمع المدنى لربط مجالات العلم والابتكار بالصناعات الوطنية.