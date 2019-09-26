ولى العهد السعودي يناقش مع وزير الدفاع الأمريكي خطة ردع إيران

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر.



وتطرق وزير الدفاع الأمريكى خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضرورى لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.

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وأكد وزير الدفاع الأمريكى، أن سياسة إيران العدائيةً التى تزعزع الاستقرار فى المنطقة لا بد من كبحها، مجدداً شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولى لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها فى المساهمة فى حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

من جانبه أكد ولى العهد السعودى، أن الهجوم التخريبى الذى تعرضت له المملكة يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.