شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: تصفية 11 داعشيا في غارة أمريكية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (الأفريكوم) أمس (الأربعاء) تصفية 11 عنصرا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» في ضربة جويّة استهدفت مدينة مرزق جنوبي ليبيا.
وأوضحت الأفريكوم في بيان أن هذه الضربة الجويّة نفذّت الثلاثاء الماضي بالتنسيق مع حكومة الوفاق، واستهدفت إرهابيي داعش في محيط مدينة مرزق، وقتلت 11 منهم، ولم تسفر عن أي إصابات في صفوف المدنيين.
وأضاف مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الميجر جنرال وليام جايلر: «نفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي».
وهذه ثاني ضربة جوية تنفذها الأفريكوم ضد عناصر إرهابية في ليبيا في أقل من أسبوع، بعدما قتلت (الخميس) 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، قرب مدينة مرزق أيضا.
وشددت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا على أنها «لن تتوانى في مهمتها المتمثلة في تحطيم وتعطيل وتدمير المنظمات الإرهابية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة»، مؤكدة التزامها بالحفاظ على الضغط المستمر على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن خصوصا في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا: تصفية 11 داعشيا في غارة أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.