شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حمدى دسوقى: الشعب يدرك حجم التحديات وتجاهل دعوات التخريب والفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الشعب المصرى يدرك حجم التحديات التى تواجهها الدولة، ولذلك يقف دائمًا فى صف الوطن ولا يستجيب لدعوات الفوضى والتخريب، كما أن الشعب يعى ويدرك أن البلاد لن تتقدم وتنهض إلا بالعمل فقط.

وأضاف "دسوقى"، لـ"الخليج 365"، أن دعوات التظاهر والتخريب التى أطلقها بعض المتحالفين والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية فشلت وتجاهلها الشعب الذى يدرك حجم المخاطر والتحديات والحروب الإعلامية التى تتعرض لها الدولة من الجماعة الإرهابية وحلفائها، مشيرًا إلى أن الإخوان تخصص أموالا طائلة لنشر الشائعات المحرضة ضد الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها، ولابد من التصدى لهذه الشائعات.

وأشار وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنقذ مصر من هذه الجماعة الإرهابية، واستطاع إعادة مصر إلى مكانتها الخارجية على المستوى الدولى، وأصبحت ممثلة فى كل المحافل الدولية، كما أن مصر فى عهده استطاعت إنقاذ اقتصادها وتطويره والنهوض به، ونجحت خطة الإصلاح الاقتصادى، وأصبحت الأوضاع فى تحسن، والعالم كله يشيد بتعافى وتحسن الاقتصاد المصرى حاليا.

Advertisements