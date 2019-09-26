شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: إقرار قانون الجمارك بدور الانعقاد الخامس لتشجيع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها أجندة عمل مُزدحمة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والمُقرر انعقاده الثلاثاء المُقبل الموافق الأول من أكتوبر، حيث ينتظر اللجنة حزمة من مشروعات القوانين الهامة.

وأوضح الفقى أن احد أهم التشريعات التى تنتظر لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الخامس هو مشروع قانون الجمارك الجديد المُقدم من الحكومة، لافتا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة المشروع وإعداد تقريرها بشأنه فى بداية دور الانعقاد، مؤكدا أن هذا المشروع بقانون سيستغرق وقتا ومجهودا فى مناقشته نظرا لأهميته.

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وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة ستعقد العديد من جلسات الاستماع وجلسات الحوار المجتمعى مع مجتمع الأعمال ومختلف الجهات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا المشروع بقانون، موضحا أن اللجنة ستكون حريصة على الاستماع لكل الآراء والملاحظات والمقترحات، ورؤية جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد الفقى على أهمية مشروع قانون الجمارك فى تعزيز مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، حيث تعتزم الدولة تطبيق منظومة الشباك الواحد فى مصلحة الجمارك، خلال العام المالى القادم، ما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية.

واستطرد أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش أيضا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، إلى جانب عمل اللجنة السنوى بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.