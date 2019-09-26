مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية "توكتوك" بمركز الواسطى شمال بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة "توكتوك" على طريق قرية "انفسط" بمركز الواسطى، ما أسفر عن مصرع، أشرف وجيه قرني، 19 سنة مقيم بقرية "ونا القس"، ومحمود معوض عطوة، 19 سنة، ومقيم بقرية أبو صير، رمضان حمدي رمضان، 19 سنة، ومقيم بقرية أفوه، وإصابة "نبوي منصور محمد 40 سنة، إسلام عاطف فتحي 19 سنة، يقيمان في قرية أبو صير، مصطفى شعبان محمد 17 سنة، ومقيم بقرية أبويط، محمد عبد الله محمد".

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة.