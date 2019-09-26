رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

كلف ريئوفين ريفلين رئيس إسرائيل، مساء اليوم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعدما فشلت محادثات تقاسم السلطة مع منافسه رئيس الأركان السابق بينى جانتس.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن

التفويض جاء خلال اجتماع بين ريفلين ونتنياهو فى مقر الرئيس اليوم.

وأوصلت انتخابات الكنيست المبكرة التى أجريت فى الـ 17 من سبتمبر الجارى إسرائيل إلى طريق مسدود إذ

انتهت بتقارب شديد فى النتائج بين حزب ليكود بزعامة نتنياهو ومنافسه الرئيسى حزب أزرق أبيض بزعامة القائد العسكرى السابق جانتس وهو ما حال دون تشكيل أى منهما للحكومة. وأمام نتنياهو 4 أسابيع حتى الـ 24 من أكتوبر ليتمكن من تشكيل الحكومة، وهناك إمكانية للتمديد 14 يوما.