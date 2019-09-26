كلف ريئوفين ريفلين رئيس إسرائيل، مساء اليوم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعدما فشلت محادثات تقاسم السلطة مع منافسه رئيس الأركان السابق بينى جانتس.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أنالتفويض جاء خلال اجتماع بين ريفلين ونتنياهو فى مقر الرئيس اليوم.
وأوصلت انتخابات الكنيست المبكرة التى أجريت فى الـ 17 من سبتمبر الجارى إسرائيل إلى طريق مسدود إذانتهت بتقارب شديد فى النتائج بين حزب ليكود بزعامة نتنياهو ومنافسه الرئيسى حزب أزرق أبيض بزعامة القائد العسكرى السابق جانتس وهو ما حال دون تشكيل أى منهما للحكومة. وأمام نتنياهو 4 أسابيع حتى الـ 24 من أكتوبر ليتمكن من تشكيل الحكومة، وهناك إمكانية للتمديد 14 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.