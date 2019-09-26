عاجل-ترمب يوجه بحصر أسماء المسؤولين الإيرانيين الممنوعين من دخول أميركا

علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل قليل، دخول مسؤولين حكوميين إيرانيين كبار إلى الولايات المتحدة وأفراد أسرهم.

وقال ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض: «قررت أنه في مصلحة الولايات المتحدة اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين حكوميين بارزين من إيران للولايات المتحدة وأقاربهم المباشرين، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين».

ووجه ترمب وزير خارجيته مايك بومبيو بحصر وتحديد أسماء المسؤولين خصوصا من تشملهم العقوبات.

ولا ينطبق هذا الإعلان على المقيمين بشكل قانوني ودائم في الولايات المتحدة أو أولئك الذين حصلوا على وضع اللجوء.