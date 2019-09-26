وقالت شبكة CBS إن المقابلة أجريت في محافظة جدة الثلاثاء الماضي وستبث الأحد المقبل في تمام الياعة 19:30 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، يوم الإثنين الساعة 02:30 صباحا بتوقيت المملكة.
ويتناول الحوار العديد من الموضوعات الهامة أبرزها التوتر الذي تسببه إيران في المنطقة خصوصا بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت منشأتي بقيق وخريص واستخدمت فيه أسلحة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.
وكذلك يتناول الحوار أهم المستجدات في رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التي حسنت من وضع المرأة في المملكة، وكذلك محور الإصلاحات بالإضافة إلى ملف دعم السياحة.
يذكر أن هذه المقابلة مع الشبكة الأميركية هي الثانية بعد استضافتها له في مارس 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر مقابلة تلفزيونية ثانية لولي العهد عبر شبكة CBS الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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