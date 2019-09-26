مقابلة تلفزيونية ثانية لولي العهد عبر شبكة CBS الأميركية

يحل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضيفا على برنامج "60 دقيقة" “60Minutes”، وذلك في أولى حلقات الموسم 52 من البرنامج العريق الذي تبثه قناة CBS الأميركية، وتدير الحوار مذيعة أخبار المساء في القناة نورا أودنييل.

وقالت شبكة CBS إن المقابلة أجريت في محافظة جدة الثلاثاء الماضي وستبث الأحد المقبل في تمام الياعة 19:30 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، يوم الإثنين الساعة 02:30 صباحا بتوقيت المملكة.

ويتناول الحوار العديد من الموضوعات الهامة أبرزها التوتر الذي تسببه إيران في المنطقة خصوصا بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت منشأتي بقيق وخريص واستخدمت فيه أسلحة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

وكذلك يتناول الحوار أهم المستجدات في رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التي حسنت من وضع المرأة في المملكة، وكذلك محور الإصلاحات بالإضافة إلى ملف دعم السياحة.

يذكر أن هذه المقابلة مع الشبكة الأميركية هي الثانية بعد استضافتها له في مارس 2018.