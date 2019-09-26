أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) أن استلام البطاقة المهنية للفنان أو البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية سينطلق ابتداء من يوم الإثنين المقبل. وأنهت الوزارة، في بلاغ لها، إلى علم كافة المهنيين المستفيدين من البطاقة المهنية للفنان والواردة أسماؤهم بالموقع الرسمي للوزارة www.minculture.gov.ma أن استلام هذه البطاقة، برسم أول دفعة من الدورة الأولى، سينطلق ابتداء من يوم الإثنين 30 شتنبر 2019 مباشرة من المديريات الجهوية للوزارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الثقافة تعلن عن موعد تسليم بطلقة الفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.