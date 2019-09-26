بدأ التسجيل لمباراة “المتعاقدين”.. وزارة التعليم توضح الحقيقة 

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنها لم تفتح الباب بعد للتسجيل القبلي للترشح لمباريات التوظيف من طرف الأكاديميات الجهوية.

ونفت الوزارة، في توضيح لها نشرته مساء اليوم الأربعاء، صحة كل ما يتم تداوله، بخصوص انطلاق التسجيل للتعبير عن الرغبة للترشح للوطيفة في الأكاديميات الجهوية خلال الأسبوع الجاري.

وكان نشطاء قد تداولوا على نطاق واسع إعلان عن التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات التوظيف من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار التحضير للموسم الدراسي 2020-2021.

ويأتي الجدل حول مناصب “التعاقد”، وسط استعداد “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، لخوض موجة جديدة من التصعيد، بإعلانهم عن موسم احتجاجي جديد، متمسكين بمطلب الأدماج في الوظيفة العمومية.