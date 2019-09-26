وزير الطاقة يبحث مع نظيره العراقي تكوين منظومة تعاون مستدام

المناطق - وكالات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في قصر الضيافة بجدة اليوم، معالي وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

ورحب سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريح صحافي عقب اللقاء، بمعالي وزير النفط العراقي، منوهاً بحجم التعاون بين البلدين في القطاعات النفطية.

وقال سموه: “إن ما نسعى إليه في البلدين، هو توسيع التعاون في عدة مجالات بغرض تكوين منظومة تعاون مستدام تسهم في تحقيق كافة الأهداف المشتركة”.

وأضاف سمو وزير الطاقة: “إن التعاون في مجال الطاقة هو مرتكز رئيس”، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير النفط العراقي لاهتمامه بما حصل من هجمات تعرضت لها معامل بقيق وخريص.

من جانبه عبر معالي وزير النفط العراقي عن سروره بزيارة المملكة، ولقائه بسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكداً ثقته تجاوز وزارة الطاقة وأرامكو السعودية العدوان على المنشآت النفطية والتغلب عليها.

وأفاد معالي الوزير الغضبان أن اللقاء بسمو وزير الطاقة تناول مختلف مجالات التعاون، في النفط والغاز والكهرباء، وما من شأنه أن يزيد العلاقات الأخوية بين البلدين.