رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى مكافحة خطاب الكراهية ضد الإسلام

المناطق - وكالات

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام.

صرح بذلك في كلمة ألقاها اليوم بمؤتمر عقدته باكستان بالتعاون مع تركيا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في خطاب الكراهية ضد الإسلام.

وأضاف أن العنف والإرهاب لا علاقة له بأي دين أو معتقد، داعياً إلى ضرورة معالجة دوافع العنف من جذورها ورفض محاولات ربط الإرهاب بالإسلام، مشيراً إلى أن مثل هذه المحاولات التي يروج لها الإعلام الغربي تعود بنتائج خطيرة مثل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأبرياء في المسجدين بنيوزلندا قبل أشهر.

وبين أن الأمم المتحدة تعتبر منصة دولية مهمة لبذل جهود مشتركة بهدف تحقيق التفاهم والحوار والانسجام بين مختلف الأديان والثقافات حول العالم.