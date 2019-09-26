- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - جورج إيلياالخميس 2019/9/26 02:18 ص بتوقيت أبوظبي
المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي
أكد المفكر الإسلامي المصري ثروت الخرباوي أن تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته الهاربة كانت تستثمر أموال التنظيم في تجارات مشبوهة منها المخدرات والسلاح والآثار من أجل زيادة مصادر تمويل التنظيم.
وقال الخرباوي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن تنظيم الإخوان يعتمد على مصادر الدخل المشبوهة، في تناقض واضح لمواقف الذين يروجون لها، مشيرا إلى اعتقاد التنظيم الظلامي الذي يرى الآثار كـ"الأصنام" ولكن في الحقيقة يستخدمونها في تجارة غير مشروعة من أجل المال.
وأشار إلى المفوض السابق للعلاقات الدولية بتنظيم الإخوان يوسف ندا، واستثمار أموال التنظيم منذ سنوات في تجارة المخدرات والسلاح، وذلك بعد موافقة ما يسمى بـ"اللجنة الشرعية" على المستوى الدولي التي تضم محمد أحمد الراشد من زعماء التنظيم الإرهابي بالعراق ويوسف القرضاوي وراشد الغنوشي، والتي أباحت الاتجار بالمخدرات.
ولفت إلى أن الفتاوى الإخوانية التي تبيح المحظورات حللت أموال المخدرات في حالة بيعها بالدول غير الإسلامية والسلاح في مناطق النزاع.
كان الإعلامي المصري وائل الإبراشي كشف أمس الأربعاء، على فضائية "on" المصرية، عن تسريب صوتي للإخواني الهارب إلى تركيا بهجت صابر يتهم فيه وليد شرابي بسرقة الآثار المصرية.
وتحدث الإخواني الهارب بهجت صابر خلال التسريب عن طلب القاضي الإخواني "وليد شرابي" - رئيس محكمة سابق - مساعدته في تهريب بعض القطع الأثرية التي كان يقتنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الخرباوي لـ"العين الإخبارية" السلاح والآثار من مصادر تمويل الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.