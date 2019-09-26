شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: استكمال تسديد الـ 500 مليون دولار دعما لليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

أعلنت المملكة أمس (الأربعاء)، استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، خلال مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي يعقد على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح العساف، أن تقديم المملكة مبلغ 500 مليون دولار، يأتي امتدادًا لالتزامها بمبادئها الإنسانية وإيمانًا منها بأن الشعب اليمني الشقيق لا يستحق المعاناة الإنسانية خلال السنوات الـ5 الماضية، منذ انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مهنئاً الأمم المتحدة على ما تقدمه من عمل إنساني عبر وكالاتها العاملة في شتى أنحاء العالم.