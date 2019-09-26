شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السوداني: الدعم السعودي والإماراتي أنقذ السودان بمخزون وقود وقمح لـ 5 أشهر قادمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة) أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن الدعم السعودي والإماراتي مؤثر للشعب السوداني في المرحلة القادمة، بتوفير الوقود والقمح، رافعا شكره العميق للبلدين مثمنا الوقفة الأخوية من الأشقاء. وأوضح في تصريحات إعلامية أنه بفضل هذا الدعم توفر مخزون استراتيجي للسودان حتى بداية فبراير القادم 2020. وبين أن السودان يمر بأزمة ويحتاج في المرحلة القادمة إلى ما لا يقل عن ملياري دولار، سيتم توفيرها بدعم الأشقاء وصناديق الثقة الدولية. واستبعد تخفيض الدولار الجمركي في الفترة القريبة، كاشفا عن تهرب جمركي من بعض المنتفعين بما يسمى حاويات الانتفاع الشخصي. وبين أن مسؤولي بنك السودان لا يتخوفون من السيولة وقوة الجنيه السوداني في الفترة القادمة، مؤملا أن يتعافى الجنيه بالعديد من المبادرات، سواء بقروض الصناديق العربية، أو العالمية من البنك الدولي، أو ما يسمى وديعة المغتربين.

أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن الدعم السعودي والإماراتي مؤثر للشعب السوداني في المرحلة القادمة، بتوفير الوقود والقمح، رافعا شكره العميق للبلدين مثمنا الوقفة الأخوية من الأشقاء. وأوضح في تصريحات إعلامية أنه بفضل هذا الدعم توفر مخزون استراتيجي للسودان حتى بداية فبراير القادم 2020. وبين أن السودان يمر بأزمة ويحتاج في المرحلة القادمة إلى ما لا يقل عن ملياري دولار، سيتم توفيرها بدعم الأشقاء وصناديق الثقة الدولية. واستبعد تخفيض الدولار الجمركي في الفترة القريبة، كاشفا عن تهرب جمركي من بعض المنتفعين بما يسمى حاويات الانتفاع الشخصي. وبين أن مسؤولي بنك السودان لا يتخوفون من السيولة وقوة الجنيه السوداني في الفترة القادمة، مؤملا أن يتعافى الجنيه بالعديد من المبادرات، سواء بقروض الصناديق العربية، أو العالمية من البنك الدولي، أو ما يسمى وديعة المغتربين.

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