بعد القبض عليه ... 3 اتهامات تلاحق " حسن نافعة"

الموجز

وجهت نيابة أمن الدولة، 3 اتهامات للدكتور" حسن نافعة "، تتمثل في مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.

واوضح أيمن محفوظ الخبير القانوني , إن كل تهمة تم توجيهها للمتهم تحتسب قضية، وسوف يتم محاكمته في 3 قضايا مختلفة ,

وواجهت نيابة أمن الدولة العليا المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام

و كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قرر حبس الدكتور حسن نافعة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في القضية رقم 488 لسنة 2019.