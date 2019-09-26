عمرو أديب يعرض فيديو للإخواني الهارب خالد صادق يحرض بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة

الموجز

عرض الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، مقطع فيديو للإخوانى خالد صادق يهاجم القوات المسلحة ويحرض على الوقيعة بين مؤسسات الدولة المصرية.

وعرض أديب مقطع فيديو للإخوانى الهارب خالد صادق وهو يهاجم القوات المسلحة، في فيديو مليء بالشتائم والبذاءات، ويحرض على مؤسسات الدولة قائلا "اللى حينزلكوا الميادين للتظاهر بدون خطة عاوز يخلص منكوا فيه ناس بتدعى الوطنية وبتدفع بيكوا" فى إشارة إلى المقاول الهارب محمد على.

وعلق الإعلامى عمرو أديب، قائلاً "الجيش المصرى حمى شعبه ووقف بجانبه لأنه كانت هناك إرادة شعبية لتغيير المضللين والمخربين."

مضيفًا جيش مصر ليس جيش مرتزقة وضباطه وجنوده يقدرون حجم المسؤلية ويعرفون جيدا كيف يحافظون على بلدهم لتقف مرفوعة الرأس أمام العالم.

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كما عرض أديب مقطع فيديو لمحمد على يحرض على التظاهر ضد الجيش والشرطة وتخريب مؤسسات الدولة ويقول إنه قادم إلى مصر قريبًا.

وعلق أديب عليه ساخرًا "أنت فاكر أنك نازل مصر بجد والشعب كله مستنيك."

وعرض أيضًا تغريدة لأيمن نور على موقع تويتر يتحدث فيها عن اعتقالات سبتمبر لحسن نافعة ومجدى قرقر وحازم حسنى وخالد داوود ويناشد المقاول الهارب محمد بعدم الرجوع لمصر الجمعة القادمة.