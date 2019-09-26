«جبنالك صور فيلات سخن بيها الناس وولع الدنيا بالحسابات اللي اشتريناهالك».. تسريب جديد لمدير مكتب أيمن نور والهارب عبدالله الشريف

عرض برنامج "مساء DMC" المُذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، مقطعًا لمكالمة مسجلة بين مدير مكتب أيمن نور بتركيا والإخواني الهارب عبدالله الشريف.

كشفت المكالمة الصوتية المسجلة، تعليمات يعطيها مدير مكتب أيمن نور للإخواني الهارب عبدالله الشريف لعرض فيلل العلمين عبر برنامجه، قائلًا: "عايزين نعرض فيلل العلمين، ليرد عليه عبدالله الشريف هو إحنا بقينا جامدين أوي كده؟ بقينا نجيب القصور بتاعته؟، ليجيبه مدير مكتب أيمن نور: مش بيقولوا عليه ابن قصور، خلّي الشعب يولع فيه وفي القصور بتاعته".

وأضاف "عبدالله" متسائلا: "بس هي القصور دي بتاعته فعلا؟"، ليرد مدير مكتب أيمن نور: "بتاعته ولا مش بتاعته دي مش قصتنا، المهم الناس تولع فيه وفي قصوره"، ليعلق عبدالله: "هو ابن حلال ويستاهل كل خير".

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وتابع مدير مكتب أيمن نور في التسجيل الصوتي: "المهم يا عبدالله اشتغل على القصة دي، عايزين جرعة إحباط كبيرة للناس، عايزين كل اللي يشوفها يولع في نفسه وفي البلد وفي السيسي"، ليرد عبدالله: "حاضر هي دي مش أول مرة يعني متقلقش".