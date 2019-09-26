ساويرس: «الإخوان عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم»

الموجز
قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن هناك جهات كثيرة مهتمة بالوضع الاقتصادي والفرص الاستثمارية في مصر، منوها بأن مشاركة مصر في مؤتمر بلتون للصناديق السيادية فرصة لجذب الانتباه للفرص الاستثمارية في مصر.
وأشار "ساويرس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن مصر محط اهتمام العالم الآن باعتبارها من أهم الأسواق الناشئة، منوهًا بأن الإخوان وراء تزوير صفحة على الإنترنت باسم شركة أوراسكوم للإنشاءات.
وسخر "ساويرس"، من الصفحة المزورة والتي حملت اسم أوراسكوم، قائلا: "الإخوان عندهم غباء متسلط عليهم.. بيعرضوا أجزاء من موقع إليكتروني ملكي"، مضيفا: "الإخوان عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم"، مؤكدا أن الإخوان لن يستطيعوا استغلاله، حيث أن انتمائه لمصر.
وشنت جماعة الإخوان صفحة مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبتها إلى شركة أوراسكوم، زعموا فيها أنهم يقومون بتنفيذ قصور رئاسية، ولكنهم فضحوا أنفسهم بنشر معلومات مغلوطة عن الشركة، وهو ما دفع الشركة إلى اصدار بيان تنفي فيه صلتها بلصفحة المزيفة.
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