التقى نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ وفداً من مجلس نقابة اصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ برئاسة النقيب ​سليمان هارون​ وعرضوا معه وضع القطاع الاستشفائي لا سيما الاموال المتأخرة من ​الدولة​ برئاسة النقيب والجهات الضامنة الرسمية اليهم، مؤكدين له ان "هذا التأخير يضع عليهم ضغطا كبيرا لامكانية الاستمرار، خصوصاً في ظل التحديات المالية والاقتصادية".

وأوضح الوفد لحاصباني أن "هناك مستحقات لم تدفع من العام 2018 واخرى تعود لعقود مصالحات من العام 2012".

وكذلك أشار الوفد الى ان "استيفاء الفواتير ب​الليرة اللبنانية​ ودفعه المستحقات للموردين ب​الدولار​ الاميركي مسألة تشكل ضغطا اضافيا عليهم الى جانب تحديات اخرى واعباء اضافية تتكبدها المستشفيات".

واستمع حاصباني الى وجهة نظرهم التي نقلوها لمختلف الجهات السياسية والحكومية لرفع الصوت بطريقة علمية وبالارقام، مؤكدا لهم بعد مناقشتها بتفاصيلها انه سيتابعها مع الجهات المعنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني يطلع من وفد المستشفيات الخاصة على التحديات المالية التي يواجهونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.