الطقس الخميس غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

افادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن "طقسا حرارياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا بعد الظهر الى غائم خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.
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