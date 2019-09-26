الطقس الخميس غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

افادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن "طقسا حرارياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة يتحول اعتبارا بعد الظهر الى غائم خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

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