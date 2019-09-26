أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنه "تحت شعار "خلي عينك على سما ​المخيمات​"، جرى مساء اليوم إطلاق بالونات ومناطيد في سماء ​مخيم عين الحلوة​ تعبيرا عن رفض قرار ​وزارة العمل​ ال​لبنان​ية بشأن بفرض اجازة عمل على ​العمال​ الفلسطينيين في لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اطلاق مناطيد وبالونات مضيئة في سماء مخيم عين الحلوة رفضا لقرار وزير العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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