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أرودغان بحث مع رئيس الوزراء اليوناني مكافحة الهجرة غير الشرعية

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طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ خلال اجتماع في ​نيويورك​ على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ التعاون من أجل وقف تدفّق ​المهاجرين​ غير الشرعيين.

ولفت ميتسوتاكيس الى انه "أجريت محادثات ودية مع الرئيس اردوغان حول كل القضايا الرئيسية من ​الهجرة​ الى قبرص الى العلاقات الثنائية واتفقنا على العمل معا لبناء مناخ أفضل لفائدة شعبينا واستقرار المنطقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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