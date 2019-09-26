أرودغان بحث مع رئيس الوزراء اليوناني مكافحة الهجرة غير الشرعية

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون من أجل وقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين.
ولفت ميتسوتاكيس الى انه "أجريت محادثات ودية مع الرئيس اردوغان حول كل القضايا الرئيسية من الهجرة الى قبرص الى العلاقات الثنائية واتفقنا على العمل معا لبناء مناخ أفضل لفائدة شعبينا واستقرار المنطقة".
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