أرودغان بحث مع رئيس الوزراء اليوناني مكافحة الهجرة غير الشرعية

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ خلال اجتماع في ​نيويورك​ على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ التعاون من أجل وقف تدفّق ​المهاجرين​ غير الشرعيين.

ولفت ميتسوتاكيس الى انه "أجريت محادثات ودية مع الرئيس اردوغان حول كل القضايا الرئيسية من ​الهجرة​ الى قبرص الى العلاقات الثنائية واتفقنا على العمل معا لبناء مناخ أفضل لفائدة شعبينا واستقرار المنطقة".