شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالاهتمام بالطرق الداخلية بالتزامن مع بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن ملف الطرق الداخلية من أبرز الملفات التى ستحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، وأنه سيتقدم بحصر شامل بكافة الطرق والمحاور المرورية الداخلية للجهات التنفيذية.

وأوضح عضو مجلس النواب، إن المنطقة تشهد تكدسا سكانيا كبيرا، ولابد من وضع رؤية واستراتيجية حول خلق محاور مرورية جديدة لحل أزمة التكدس المرورى خاصة فى فترة الدراسة، ففى فترة الذروة تشهد تكدسًا يعرقل ويعيق الحركة المرورية ويشكل صعوبة على المواطنين، فى التنقلات، وهناك العديد من الحوادث التى شهدتها نتيجة هذا الوضع.

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه سبق البدء فى أعمال رصف شارع ترعة عبد العال "1" بالدائرة، وتوقفت الأعمال دون سابق إنذار، مما يؤثر على الحركة المرورية، وهذا لأن الشارع المشار إليه من أهم الشوارع حيوية والرئيسية بدائرة بولاق الدكرور، وفى حال الانتهاء من الأعمال المشار إليها ستعمل على سيولة الحركة المرورية.

وقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس، من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.