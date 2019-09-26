شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: مصر الدولة الوحيدة التى تشهد استقرار في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أننا نعيش فى منطقة مليئة بالصراعات، ومازالت منطقة ساخنة، لافتاً إلى أن مصر لازالت الدولة الوحيدة التى تشهد استقرار فى المنطقة.

وأشار سعيد خلال كلمته بالجلسة الثالثة للمؤتمر الذى يعقده اليوم بنيويورك، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن، تحت عنوان "مصر في شرق أوسط متغير"، إلى أنه بالنظر للوضع فى مصر، فهناك طريقتين للتعامل مع مصر، الطريقة الامريكية والتى يتم النظر من خلالها لمصر على أن منطقة عملية، أما الطريقة الأخرى فهى المصرية التى تشير إلى أن الدولة لديها الكثير من الخبرات لأنها مرت بصراعات وثورات.

وبدأت الجلسة الثالثة بعرض فيلم تسجيلى عن التطورات التى تشهدها مصر حالياً، والنقلة النوعية فى المشروعات القومية الكبرى التى حققت الكثير من متطلبات المصريين، وحولت مصر إلى مركز للطاقة فى المنطقة، وقضت على أزمة الطاقة، وأيضا العديد من مشروعات البنية التحتية.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، أن ما تحقق فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية هى أكبر مسيرة للدولة فى العصر الحديث.

من جانب قال الدكتور بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط فى واشنطن، أن العلاقات الأمنية بين مصر والولايات المتحدة مستقرة، خاصة أن مصر تمثل نقطة ارتكاز مهمة لامن واستقرار منطقة قناة السويس والبحر الأحمر وتأمين الملاحة الدولية والملاحة الجوية، موضحاً أن القاهرة وواشنطن شركاء من بداية القرن الماضى، وهذه العلاقة مهمة جدا لوجود سلام فى المنطقة، ومن الناحية الاقتصادية فأن مصر شريكة فى الاستثمار، كما أن مصر حافظت على استقراراها فى الفترة السابقة، رغم التغيرات التى تشهدها المنطقة، وهو ما يلقى تقديرا من جانب واشنطن.

وأشار بول سالم إلى أنه بالنظر إلى النظام السياسى فى مصر فهناك بعض التطورات خاصة فى الشئون الخارجية، ومن منظور واشنطن فإن تطور النمو والاستقرار فى مصر مهم جدا، وقال " اذا سقطت مصر ستكون مشكلة كبيرة، لكن القيادة المصرية حافظت على الاستقرار".

Advertisements

من جانبه قال الدكتور جمال عبد الجواد، رئيس برنامج السياسات العامة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر مرت بخبرات متعددة، منها ما حدث فى 2011، وهو ما أعطى الدولة خبرة فى التعامل مع مثل هذه الأزمات، مشيراً إلى أنه فى حين تعانى دولاً بالمنطقة من حروب أهلية، الا أن مصر كانت محظوظة لأنها تجنبت هذا الأمر، لافتاً إل أن مصر تسير وفق سياسة واقعية، وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام بعمل نظام يمثل نموذج فى المنطقة بطريقة متسارعة جدا، كما أنشأ نظام اقتصادى يشهد نجاحا، لافتاً إل أن الوضع فى مصر مثال على كيف تسعى الدولة إلى تفعيل النظام السياسى لاستحضار الاصلاح الاقتصادى، موضحاً أنه من مجمل ما يحدث يمكن القول أن مصر فى الغالب جاهزة للتحرك للأمام، مشيراً إلى أن السياسات التى تم تنفيذها مؤخراً فى مصر يمكن اعتبارها خطة طوارئ استثنائية، واستطاعت مصر أن تكون دولة فعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى والاصلاح السياسى.

الدكتورة نهى بكر، عضو اللجنة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، قدمت خلال الجلسة عرضاً عن المناخ الاقتصادى فى مصر والمشروعات الكبرى التى تم تشييدها فى مصر مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون ونصف مليون فدان وغيرها من المشروعات الكبرى التى أدت إلى زيادة استيعاب أكبر عدد فى سوق العمل.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات تتناول الأولي منها التغيرات الجيوبولتيكية بالمنطقة )الخريطة السياسية والاستراتيجية الحالية لمنطقة الشرق الأوسط، وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون القضايا الإقليمية الراهنة وصور التهديدات الجديدة بالمنطقة، بينما يتطرق المشاركون في الجلسة الثالثة مصر الجديدة من حيث التطورات الاقتصادية والمشروع العمراني المصري وعملية التحديث الإداري والتحول الرقمي التي تشهدها مصر والسياسات الإقتصادية والإجتماعية خاصة سياسات الاصلاح الإقتصادي والبعد الإجتماعي وحزمة مشروعات الحماية الإجتماعية مثل برامج الصحة وحياة كريمة وتكافل وكرامة وطرح وجهات نظر مصرية بشأن التعامل مع ملف الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الواسع.

وتأسس معهد الشرق الأوسط في عام ١٩٤٦، حيث يعد أقدم مركز دراسات وأبحاث أمريكي ومقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومتخصص في دراسات الشرق الأوسط. والمركز يحظي بسمعة متميزة بسبب مواقفه الموضوعية وله شهرة كبيرة بين مراكز الأبحاث الأمريكية.

وتأسس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عام ٢٠١٨ بالقاهرة ويقدم دراسات وأبحاث حول قضايا الشأن المصري والإقليمي والدولي وأطلق المركز عدداً من المبادرات حول قضايا الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة ويسعي إلي توفير منبرا موضوعيا للحوار وتبادل الأراء يسهم في إثراء النقاش حول القضايا المختلفة.