شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يؤكد متانة العلاقات المصرية الصينية برعاية رئيسى البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، باحتفال السفارة الصينية بمصر بمناسبة العيد السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية.

وأشاد الشريف، خلال كلمته ممثلا للبرلمان المصرى، بمتانة وقوة العلاقات المصرية الصينية التى يتبناها الزعيمان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شي جين بينغ.



السيد الشريف وكيل مجلس النواب

وكان لياو لى تشانج، السفير الصينى بالقاهرة، قال إن الصين تمكنت تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى من مواجهة الكثير من التحديات خلال 70 عاما، منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف فى كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أن الصين تحتفل بمرور 70 عاما من التقدم والمجد أصبحت خلالهما ثانى أكبر اقتصاد فى العالم واستطاعت تحقيق الكثير من الانجازات التى ساهمت فى تعزيز الحرية والتنمية البشرية حول العالم، لاسيما وإنها تساهم فى النمو العالمى بنسبة 30%.

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وكيل البرلمان والسفير الصينى

وقال لياو لى تشانج فى كلمته، إن الرئيس الصينى شي جين بينغ طرح فكرة "بناء نمط جديد للعلاقات الدولية"، و"بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية".

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية الصينية بلغت فى عام 2018 ، 129.8 مليار دولار بينما بلغت نسبة الواردات 2.14 تريليون دولار، قائلا إن بكين تعد عامل استقرار مهم وقوة بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمى.

وأشار إلى أن مبادرة الصين "الحزام والطريق"، والتى تم البدء فى تطبيقها فى 2013، تعود بمنافع حقيقية لجميع المشاركين بها.

احتفال السفارة الصينية فى مصر بمناسبة العيد السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية