شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "نواب ونائبات قادمات": حضور الرئيس بالأمم المتحدة خير رد على دعاة الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مشاركة مصر فى فعاليات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، تعد من أفضل الفرص التى تسمح لمصر بطرح رؤيتها ووجهة نظرها فى عدد كبير من القضايا على جميع المستويات الدولية والإقليمية، بالإضافة لمقابلة عدد من الرؤساء والقادة والوفود ورجال الأعمال من حول العالم.

وأضافت أن من أهم المكاسب التى حققتها مصر بشأن هذه الزيارة وضع مصر على الخريطة الدولية باعتبارها نموذجا للاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، وأن الرئيس عرض وجهة نظر مصر وأفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقى لهذا العام إزاء القضايا الدولية، وكذلك الموقف المصرى بشأن الملفات السورية والليبية والتهديدات الاقليمية وأمن الخليج، والقضية الفلسطينية، مؤكدة على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد منصة دولية كبيرة يمكن من خلالها عرض الرؤى تجاه القضايا المختلفة.

وأوضحت أن خطاب الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة جاء شاملاً لجميع المشاكل والأزمات التى تعانى منها شعوب المنطقة، كما حمّل آمالها وتطلعاتها، يتناسب مع مكانة مصر كدولة محورية هامة فى المنطقة، ولاعب قوى وفعال فى حسابات المجتمع الدولى.

وأشارت إلى أن حضور الرئيس السيسى بالأمم المتحدة يزيد من ثقل مصر وأهميتها فى المنطقة والعالم، وتعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وخير رد على دعاة الفوضى والخراب والخونة الذين يبثون سمومهم تجاه بلدنا عبر المنصات الإعلامية الممولة من الخارج.