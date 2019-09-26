شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: لن نقبل بدولة دينية ولن نقبل الا بالإرادة المصرية وكفانا تشتيت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور نقيب المحامين إن مصر محمية لأنها هى التى تحمى ميزان الأمة و تنتصر للدفاع عنها، مضيفا : "نحن ضد تقسيم الخليج و نهب ثرواته و ضد أى محاولة لتركيع مصر وإجهاضها".
وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى للمحامين بالغردقة: "نقابة المحامين ليست حزب سياسى و لا يمكن أن تسمح بسقوط النظام و الدولة المصرية و الجيش المصرى و لن نقبل بسقوط النظام الديمقراطى".
وتابع سامح عاشور: "لن نقبل بدولة دينية لن نقبل الا بالإرادة المصرية ، كفانا تشتيت لهذا البلد، مش هنسلم مجتمعنا و وطنا لأى فئة تريد هدم الدولة، المحاماة لم تضر الا طوال سنوات الثورة، مش هنبيع مصر و لن نؤيد أو نساند من يريد اسقاط مصر، مسئوليتنا أن ندافع عن جميع المتهمين و أكلف جميع النقباء الفرعين للدفاع عن المقبوض عليهم و لكن لن نسمح لأحد أن يجر النقابة لتبنى وجهة نظره ".
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